Ce matin, nous recevons la chanteuse Carla Bruni pour la sortie de son nouvel album intitulé "Carla Bruni"

L'auteure-compositrice-interprète, Carla Bruni à Cannes pendant le Festival, le 15 mai 2019. © AFP / Alberto PIZZOLI

Aujourd'hui, c'est le retour de l'autrice-compositrice-interprète Carla Bruni qui vient de dévoiler son nouvel album. Un album intimiste, réalisé et arrangé par Albin de la Simone et marqué par des collaborations avec Julien Clerc, Michel Amsellem, Calogero... Dix-huit ans après la sortie de son premier single "Quelqu'un m'a dit" en 2002, Carla Bruni chante dans ce nouvel album l'amour, le désir et la liberté.

La bande originale de Carla Bruni

En 1986, Carla Bruni écoutait "Girls & boys" de Prince

En 1986, Carla Bruni écoutait "Girls & boys" de Prince

En 2002, Carla Bruni écoutait "L'imprudence" d'Alain Bashung et "Quelqu'un m'a dit" d'elle-même

En 2008, Carla Bruni écoutait "Viva la vida" de Coldplay, "Supernatural superserious" de R.E.M et "Tu es ma came" d'elle-même

En 2011, Carla Bruni écoutait "Rolling in the deep" d'Adele

