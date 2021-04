Ce matin, nous recevons l'auteur, compositeur, interprète et pianiste William Sheller pour son livre autobiographique "William" paru aux éditions des Equateurs.

William Sheller © Getty / Joël Saget

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Alexis le Rossignol !

Tout le monde connaît ses succès : "Dans un vieux rock'n roll", "Le Carnet à spirales", "J'me gênerais pas pour te dire que je t'aime encore", "Les filles de l'aurore", "Un homme heureux"... Mais avant tout, William Sheller est un musicien classique, un homme de l'orchestration. Dans "William", il raconte son enfance marquée par un secret, l'identité de son père, et un double enracinement : le Paris des années 50, des 4CV et l'Amérique des Cadillac. Il revient sur ses premières auditions, l'influence de la musique pop anglaise, sa rencontre avec Barbara, sa vie de père de famille et de vedette du showbiz...

Christophe Prime : historien du Mémorial de Caen et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Il a notamment publié de nombreux ouvrages qui font autorité, parmi lesquels "Omaha Beach", "Mardi 6 juin 1944" et "Arromanches, les ports artificiels et la logistique alliée" chez Orep éditions.

La bande originale de William Sheller

En 1958, William Sheller écoutait "Le sacre du printemps" de Stravinski (Premier tableau).

William Sheller écoutait "Le sacre du printemps" de Stravinski (Premier tableau). En 1975, William Sheller écoutait "Fame" de David Bowie et "I you leave me now" de Chicago.

William Sheller écoutait "Fame" de David Bowie et "I you leave me now" de Chicago. En 1980, William Sheller écoutait "Another brick in the wall part 2" de Pink Floyd.

William Sheller écoutait "Another brick in the wall part 2" de Pink Floyd. En 1995, William Sheller écoutait "Black or white" de Michael Jackson.

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !