L'auteure Anne Brochet est notre invitée ce matin pour son livre "La fille et le rouge" publié chez Grasset

Anne Brochet actrice, réalisatrice et auteure de "La fille et le rouge" publié chez Grasset. © Getty / Bertrand Rindoff Petroff

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud, Alexis Le Rossignol et Frédérick Sigrist

Dans "La fille et le rouge" (Grasset) un homme et une femme se rencontrent sur une île lors d'un colloque universitaire et deviennent amants le temps d'une journée...

+ Patricia Delahaie, psychologue et écrivain, auteur de nombreux livres, son best-seller Ces amours qui nous font du mal, Comment guérir d’une relation toxique ? vient d’être republié aux éditions Marabout

La bande originale d'Anne Brochet

1980 : "How am I to know » d'Ava Gardner

: "Someday I Will Treat You Good » des Sparklehorse 1991 : Massive Attack "Blue Lines"

