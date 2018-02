Clovis Cornillac est l'invité de la Bande Originale pour nous présenter le dernier chapitre de "Belle et Sébastien" au cinéma dès demain.

Clovis Cornillac au Festival du film de Dubaï en 2017 © Getty / Vittorio Zunino Celotto

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Frédérick Sigrist.

Clovis Cornillac est l'invité de la Bande Originale pour nous présenter le dernier chapitre de "Belle et Sébastien" au cinéma dès demain.

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses petits...

Romain Nigita, journaliste spécialiste des séries TV et co-auteur de « Séries’ Anatomy » (Fantask Editions), viendra nous parler de la série « Belle et Sébastien ».

La bande originale de Clovis Cornillac en 2 dates:

►► Retrouvez la bande Originale sur notre page Facebook avec toutes les photos et informations des émissions !

Pour assister aux émissions, réservez ICI.