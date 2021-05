Ce matin, nous recevons la romancière Anne Goscinny pour son livre "Le Monde de Lucrèce" (tome 6), paru aux éditions Gallimard Jeunesse.

Anne Goscinny, octobre 2015 © Maxppp / Vincent Isore IP3 Press

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Morgane Cadignan, Tanguy Pastureau et Alexis le Rossignol !

Dans son livre "Le Monde de Lucrèce", illustré par Catel, Anne Goscinny raconte l'enfance tendre et loufoque de Lucrèce. L'été s'annonce joyeux et plein de surprises pour le plus grand bonheur de Lucrèce. Une grande maison qui ressemble à un petit château, une partie de pêche miraculeuse, une irrésistible promenade en vélo... Lucrèce aura tant d'histoires à raconter aux Lines à la rentrée !

Gavin’s Clemente Ruiz, éditeur, chroniqueur et voyageur pour le Guide du Routard.

La bande originale d'Anne Goscinny

En, Anne Goscinny écoutait "Les couleurs du temps" de Guy Béart.

En, Anne Goscinny écoutait "Le vieux Léon" de Georges Brassens.

En, Anne Goscinny écoutait "Que des lettres d'amour" d'Anne Sylvestre.

En, Anne Goscinny écoutait "Ma fille" de Serge Reggiani.

