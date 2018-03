Anne Charrier est l'invitée de la Bande Originale pour nous parler d' "En attendant Bojangles" au théâtre de la Pépinière depuis le 18 janvier. General Elektriks sera en live pour trois tires.

Anne Charrier au 19e festival de fiction TV à la Rochelle en 2017 © Maxppp / Franck Castel/Wostok Press

Anne Charrier est l'invitée de la Bande Originale pour nous parler d' "En attendant Bojangles" au théâtre de la Pépinière depuis le 18 janvier.

Elle est également à l'affiche de "Prêtes à tout" diffusée sur France 2 le mercredi 14 mars à 20h55.

General Elektriks sera en live pour trois titres : "Never can get enough", "Different blue" et la reprise de "Tained love" de Soft Cell.

La bande originale d'Anne Charrier en 3 dates :

