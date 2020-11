Ce matin, nous recevons Flavie Flament pour son roman "L'étreinte" (JC Lattès)

Flavie Flament à Paris en 2018 © Getty / Bertrand Rindoff Petroff

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan, Tom Villa, Maïa Mazaurette et Alexis le Rossignol

Un homme et une femme tombent amoureux à l’heure où ils ne peuvent plus se voir. Comment vivre le désir lorsqu’il est impossible de se toucher et de s’étreindre ?

L’étreinte explore le manque, le fantasme et les clefs de l’attachement.

Fabienne Kraemer psychiatre et psychanalyste, spécialiste du couple

La bande originale de Flavie Flament

2000 : « Supreme » de Robbie Williams

: « Supreme » de Robbie Williams 2007 : Tony Parker « Balance toi »

: Tony Parker « Balance toi » 2016 : Juliette Armanet « A la guerre comme à l’amour »

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !