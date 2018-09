Les deux acteurs Melvil Poupaud et Emmanuelle Seigner sont les héros de la nouvelle série de TF1, "Insoupçonnable", disponible à partir du 13 septembre.

La bande du jour : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Marina Rollman !

Aujourd'hui dans la bande originale, on parle série avec Melvil Poupaud et Emmanuel Seigner, qu'on retrouve dans la nouvelle série de TF1, Insoupçonnable, remake de la série britannique "The Fall". Il interprète le tueur, elle est la criminologue en charge de l'affaire... Les premiers épisodes seront disponibles ce soir, jeudi 13 septembre à 21h.

A leurs côtés, Romain Nigita, journaliste spécialiste des séries, abordera les adaptations des séries étrangères.

La Bande originale de Melvil Poupaud

En 1985 : il écoutait "Spacer" par Sheila & B. Devotion

En 2000 : "Psycho killer" des Talking Heads

La Bande originale d'Emmanuelle Seigner

En 1985, elle écoutait "I've seen this face before" de Grace Jones

2000 : "Boomerang" de Dani et Etienne Daho

Le 16 octobre prochain, retrouvez Emmanuelle Seigner avec Dani pour une lecture musicale, La Nuit ne dure pas, aux Etoiles à Paris. Melvil Poupaud sera lui en tournée avec Benjamin Biolay pour leur projet Songbook, dans toute la France et à partir du 19 février à l'Olympia.

