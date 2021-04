Ce matin, nous recevons le PDG des enseignes E. Leclerc Michel-Edouard Leclerc pour son livre "Les essentiels de la République - Comment la Covid 19 a changé la consommation des français", paru aux éditions de l'Observatoire.

Dans son ouvrage "Les essentiels de la République - Comment la Covid 19 a changé la consommation des français", Michel-Edouard Leclerc nous plonge dans les coulisses de la crise, de sa gestion commune par les politiques et les entreprises à son impact sur notre consommation et nos modes de vie.

En trente-cinq années de métier, j’ai connu nombre de crises sanitaires ou alimentaires. Mais celle de la Covid-19 restera incomparable par son ampleur et par notre impréparation collective à y faire face. Quand la France bascule dans le confinement le 17 mars 2020 à midi, rien n’est prêt. Les commerçants, “petits” et “grands”, sommés de rester ouverts, deviennent des personnels “essentiels”. Pour assumer leur mission, ils vont devoir inventer en quelques heures des solutions aux centaines de problèmes qui vont se poser, et tendre la main à une foule d’interlocuteurs déboussolés. (...) Et puisque tout le monde ne parle que du “monde d’après”, il est nécessaire de se demander ce que la pandémie va vraiment changer dans notre façon de produire et de consommer, ainsi que sur nos manières de travailler.