Philippe Découflé, chorégraphe français, lors de la 39ème édition du Festival du cinéma américain de Deauville (07 septembre 2013, Deauville, France). © Getty / Francois Durand

« Un solo pour mille images. Un corps pour mille reflets. Un danseur pour mille histoires. Dans Solo, Philippe Decouflé se met seul en scène pour offrir un portrait diffracté, dont les lignes de fuites ouvrent sur des fragments d'existence et de sensations. La scène peuplée d'écrans blancs ou d'aplats de couleurs est le lieu de la démultiplication du danseur : ses ombres s'envolent et se répondent dans un jeu de reflets. Il n'est plus seul mais multiple. Ses mains donnent le tempo, elles dansent à leur tour et nous racontent une histoire. Son Solo est un je de bascule, un aller-retour du danseur au spectateur. »

Solo : du 19 au 22 décembre au MC93 de Bobigny puis du 29 mai au 8 juin au Théâtre national de Chaillot

+ Rosita Boisseau, spécialiste de la danse auteure de nombreux ouvrages dont un consacré à Philippe Decouflé. Son dernier ouvrage, Danser Pina, vient de sortir aux éditions Textuel. Elle viendra nous parler de Philippe Decouflé et de sa place dans la danse contemporaine.

