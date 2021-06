Ce matin, nous recevons la comédienne et productrice Julie Gayet et la comédienne et chanteuse Cécile Cassel (HollySiz) pour le Festival Soeurs Jumelles, qui se déroulera à Rochefort du 23 au 26 juin.

Julie Gayet et Cécile Cassel pour le Festival Soeurs Jumelles © Getty / Stephane Cardinale - Corbis / Stephane Cardinale - Corbis

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Agnès Hurstel !

Julie Gayet a choisi la ville de Rochefort pour organiser et accueillir le Festival "Soeurs Jumelles" : des rencontres professionnelles où la musique et l'Image ne feront qu'un !

La bande originale de Julie Gayet et Cécile Cassel

En 1980, Julie Gayet écoutait la bande originale du film "Peau d'âne" de Jacques Demy et Cécile Cassel écoutait la bande originale de "West side story".

Julie Gayet écoutait la bande originale du film "Peau d'âne" de Jacques Demy et Cécile Cassel écoutait la bande originale de "West side story". En 1996, Julie Gayet écoutait "Wandering star" de Portishead et Cécile Cassel écoutait "Ready or not" des Fugees.

Julie Gayet écoutait "Wandering star" de Portishead et Cécile Cassel écoutait "Ready or not" des Fugees. En 2010, Julie Gayet écoutait "As-tu déjà aimé", d'Alex Beaupain et Cécile Cassel écoutait "The Look" de Metronomy.

Julie Gayet écoutait "As-tu déjà aimé", d'Alex Beaupain et Cécile Cassel écoutait "The Look" de Metronomy. En 2018, Julie Gayet écoutait "à la folie" de Juliette Armanet et Cécile Cassel écoutait "Reality cuts me like a knife" de Faada Freddy.

