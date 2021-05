Ce matin, nous recevons le comédien Victor Belmondo et le réalisateur Christophe Barratier pour le film "Envole-moi" qui sortira au cinéma le 19 mai !

Christophe Barratier et Victor Belmondo © JOEL SAGET / AFP et Jean-François FREY/MaxPPP

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Morgane Cadignan, Tanguy Pastureau, Paul Mirabel et Tom Villa !

Thomas passe ses nuits en boîtes et ses journées au lit, jusqu'au jour où son père, le docteur Reinhart, lassé de ses excès, décide de lui couper les vivres et lui impose de s'occuper d'un de ses jeunes patients. Il s'agit de Marcus, douze ans, qui vit seul avec sa mère et souffre depuis sa naissance d'une maladie grave. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l'un et de l'autre et changer leur vie.

La bande originale de Victor Belmondo et Christophe Barratier

Victor Belmondo écoutait "Yeah" de Usher et Christophe Barratier écoutait "Come Facette Mametta" de Roberto Alagna.

Victor Belmondo écoutait "Vesoul" de Jacques Brel et Christophe Barratier écoutait "Heartbreaker" de Dionne Warwick.

