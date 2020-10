Aujourd'hui, nous recevons la chanteuse Suzane, les soeurs musiciennes Julie et Camille Berthollet, la co-fondatrice d'Hélios Julia Ménayas, la fondatrice de "Pépite sexiste" Marion Vaquero et Vipulan Puvaneswaram, membre de Youth for climate (IDF) pour une journée consacrée à la jeunesse !

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Fanny Ruwet

Quels sont les rêves des jeunes qui ont la vingtaine en 2020? Nés entre 1990 et 2000, ils sont la génération de demain, ils inventent, ils inspirent et s’interrogent dans tous les domaines : environnement, politique, travail, famille, santé, genre… En ce mercredi 14 octobre, France Inter et Konbini leur consacrent une journée et leur donnent la parole.

Avec nous pour évoquer leurs aspirations, leurs craintes, leurs engagements pour demain :

La chanteuse Suzane : militante féministe, engagée dans le collectif "Nous toutes", écologiste, elle vient de rééditer son album "Toï Toï". Dans ses chansons, elle évoque divers sujets politiques : les violences sexistes, le harcèlement sexuel, le lesbianisme et le genre ou encore l'homophobie.

Les soeurs musiciennes Camille (violoniste et violoncelliste) et Julie Berthollet (violoniste) qui nous parleront de leur album "Nos quatre saisons".

Julia Ménayas , co-fondatrice d'Hélios, une écobanque éthique

, co-fondatrice d'Hélios, une écobanque éthique Vipulan Puvaneswaram , membre de Youth for Climate (Île de France)

, membre de Youth for Climate (Île de France) Marion Vaquero, fondatrice de Pépite Sexiste

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !