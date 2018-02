Isabelle Carré est l'invitée de La Bande Originale pour nous parler de son premier livre, "Les Rêveurs", actuellement en librairie.

Isabelle Carré sur la plateau de "La grande librairie" sur France 5 en 2015 © AFP / Loïc Venance

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Tom Villa et Guillermo Guiz.

Isabelle Carré est l'invitée de La Bande Originale pour nous parler de son premier livre, "Les Rêveurs" (Ed. Grasset), actuellement en librairie.

« On devrait trouver des moyens pour empêcher qu’un parfum s’épuise, demander un engagement au vendeur – certifiez-moi qu’il sera sur les rayons pour cinquante ou soixante ans, sinon retirez-le tout de suite. Faites-le pour moi et pour tous ceux qui, grâce à un flacon acheté dans un grand magasin, retrouvent l’odeur de leur mère, d’une maison, d’une époque bénie de leur vie, d’un premier amour ou, plus précieuse encore, quasi inaccessible, l’odeur de leur enfance… » I. C.

Quand l’enfance a pour décor les années 70, tout semble possible. Mais pour cette famille de rêveurs un peu déglinguée, formidablement touchante, le chemin de la liberté est périlleux. Isabelle Carré dit les couleurs acidulées de l’époque, la découverte du monde compliqué des adultes, leurs douloureuses métamorphoses, la force et la fragilité d’une jeune fille que le théâtre va révéler à elle-même. Une rare grâce d’écriture. (Source: site des Editions Grasset)

Marie-Claude Picardat, psychiatre et co-présidente de l’Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL) viendra nous parler des pères homosexuels.

La bande originale d'Isabelle Carré en 3 dates :

