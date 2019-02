Ce matin, nous recevons Tahar Ben Jelloun pour son roman « L’insomnie » publié chez Gallimard

Tahar Ben Jelloun invité d'honneur de la 5e édition de "Radio France fête le livre" les 26 et 27 novembre 2016 © Radio France / Catherine Grain

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud, Alexis Le Rossignol, Frédérick Sigrist

Résumé du roman de Tahar Ben Jelloun "L'insomnie"

«S’il vous plaît… un petit peu de sommeil… un petit peu de cette douce et agréable absence… Une simple échappée, une brève escapade, un pique-nique avec les étoiles dans le noir...»

Grand insomniaque, un scénariste de Tanger découvre que pour enfin bien dormir il lui faut tuer quelqu’un. Sa mère sera sa première victime. Hélas, avec le temps, l’effet s’estompe… Il doit récidiver. Le scénariste se transforme en dormeur à gages. Incognito, il commet des crimes qu’il rêve aussi parfaits qu’au cinéma. Plus sa victime est importante, plus il dort. Et c’est l’escalade.

Parviendra-t-il à vaincre définitivement l’insomnie ? Rien n’est moins sûr. Une erreur de scénario, et tout peut basculer.

+ Vanessa Slimani psychiatre, praticienne attachée au service des Pathologies du sommeil de la Pitié-Salpêtrière (Paris) et auteure avec Isabelle Arnulf du livre Le sommeil aux éditions Mango viendra nous parler de l’insomnie.

La bande originale de Tahar Ben Jelloun

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook avec toutes les photos et informations des émissions !

Pour assister aux émissions, réservez ICI.