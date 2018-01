Anna Mouglalis et Pascal Elbé sont les invités de La Bande Originale pour nous présenter la deuxième saison de Baron Noir diffusée sur Canal + à partir du 22 janvier.

Anna Mouglalis et Pascal Elbé © AFP / François Guillot / Charly Triballeau

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Thomas Wiesel.

Dans ces nouveaux épisodes, le député du Nord Philippe Rickwaert sera libéré de prison sous conditionnelle, et comptera bien retrouver une place dans l'arène politique, alors qu'une nouvelle campagne présidentielle bat son plein. Après le départ de Niels Arestrup (le Président Francis Laugier), il fera face, cette année, à Amélie Dorendeu (Mouglalis), la candidate officielle du Parti Socialiste, opposée au second tour au candidat du Front National, Lionel Chalo (joué par _Patrick Mille)_.

On imagine que Rickwaert va prendre un malin plaisir à faire monter la tension dans son ancien camp. D'autant que pour cette éléction, l'échiquier politique se complique, avec les entrées en scène de Pascal Elbé, qui incarnera Stéphane Thorigny, leader du parti centriste, et surtout de François Morel, qui jouera carrément un certain Jean-Luc Mélenchon...

La saison 2 de Baron Noir sera lancée le 22 janvier prochain, sur Canal +.

Georges-Marc Benamou, journaliste, scénariste et producteur de film, viendra nous parler des coulisses du pouvoir.

La bande originale d'Anna Mouglalis et Pascale Elbé en 3 dates :

"Taxi Girl", Cherchez le garçon

"Oh Marie", Johnny Hallyday

"Sois belle et tais-toi", Serge Gainsbourg

