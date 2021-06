Ce matin, nous recevons le comédien, humoriste et réalisateur Alex Lutz pour le film "5ème set" de Quentin Reynaud, en salles à partir du 16 juin.

Le comédien Alex Lutz dans le film "5ème Set" de Quentin Reynaud © APOLLO FILMS - STUDIOCANAL - PRAESENS FILM - GAPBUSTERS - Marie-Camille Orlando

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Guillermo Guiz !

Thomas, bientôt 38 ans, est un tennisman qui n’a jamais brillé́. Pourtant, il y a 17 ans, il était l’un des plus grands espoirs du tennis. Mais une défaite en demi-finale l’a traumatisé et depuis, il est resté dans les profondeurs du classement. Aujourd’hui, il se prépare à ce qui devrait être son dernier tournoi. Mais il refuse d’abdiquer. Subitement enivré par un désir de sauver son honneur, il se lance dans un combat homérique improbable au résultat incertain...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Thomas Sammut : préparateur mental, consultant et conférencier. Durant son parcours, il a encadré plus de 100 athlètes de haut niveau dans différentes disciplines sportives, dont Florent Manaudou, Camille Lacourt, Denis Gargaud, les footballers de l'OGC Nice, Raphaël Montoya... Avec plus 150 médailles internationales. Il est l'auteur de l'ouvrage "un cancre au milieu des étoiles", paru aux éditions Parhélie en 2019.

La bande originale d'Alex Lutz

En 1978, Alex Lutz écoutait "Rivers of Babylon" de Boney M.

Alex Lutz écoutait "Rivers of Babylon" de Boney M. En 1993, Alex Lutz écoutait "All that she wants" de Ace of base.

Alex Lutz écoutait "All that she wants" de Ace of base. En 2007, Alex Lutz écoutait "Grace Kelly" de Mika.

Alex Lutz écoutait "Grace Kelly" de Mika. En 2015, Alex Lutz écoutait "Words don’t come easy" de (FR David)

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !