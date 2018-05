Sylvain Tesson est l'invité de la bande originale aujourd'hui ! Il vient présenter son livre "Un été avec Homère". Morcheeba sera en live pour trois titres.

Sylvain Tesson - 2016 © AFP / Joël Saget

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Frédérick Sigrist.

Sylvain Tesson, auteur, vient nous présenter son livre "Un été avec Homère". Un voyage entre la mythologie et le monde d'aujourd'hui, érudit, épique, drolatique, époustouflant.

La chanteuse Morcheeba viendra en live pour trois titres : "Never Undo", "It's summertime", et la reprise de "Don't let it bring you down" de Neil Young.

Les dates de concerts de Morcheeba sont à retrouver ICI.

La bande originale de Sylvain Tesson en 2 dates :

"Opium", Les gars de la marine

