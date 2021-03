Ce matin, le violoniste Renaud Capuçon nous présente son nouvel album "Elgar : Concerto et Sonate pour violon" (Erato)

Renaud Capuçon en février 2019 © Maxppp / VALérie Vrel

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan, Agnès Hurstel et Tom Villa !

Huit années seulement séparent le Concerto pour violon de Fritz Kreisler (écrit en 1910) de la Sonate pour violon (écrite en 1918). Le Concerto pour violon "Elgar" est l'un des plus longs du répertoire, mais aussi l'un des plus nobles, et empreint d'une poésie pleine de tendresse. Dans l'album "Elgar : Concerto et Sonate pour violon", Renaud Capuçon et Sir Simon Rattle, à la tête du London Symphony Orchestra se retrouvent pour la première fois au disque pour ce Concerto pour violon. Dans la seconde partie du disque, Renaud Capuçon est accompagné par le pianiste anglais Stephen Hough avec qui il interprète la mélancolique Sonate pour violon.

Charline Lecarpentier : journaliste culture indépendante.

La bande originale de Renaud Capuçon

En 1984, Renaud Capuçon écoutait le générique de l'émission "Le grand échiquier" de Jacques Chancel.

Renaud Capuçon écoutait le générique de l'émission "Le grand échiquier" de Jacques Chancel. En 1995, Renaud Capuçon écoutait "Là-bas" de Jen-Jacques Goldman.

Renaud Capuçon écoutait "Là-bas" de Jen-Jacques Goldman. En 2010, Renaud Capuçon écoutait le début de la sonate op78 (début) de Brahms.

Renaud Capuçon écoutait le début de la sonate op78 (début) de Brahms. En 2016, Renaud Capuçon écoutait Renaud Capucon 2016 / Elgar salut d'amour" Edgar Moreau et pierre Yves Hodique

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !