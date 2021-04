Ce matin, nous recevons le slameur, auteur-compositeur-interprète et réalisateur Grand Corps Malade et le réalisateur et scénariste Mehdi Idir pour la série "À nous l'histoire" diffusée sur Canal + Family tous les jours à 20h45.

Grand Corps Malade et Mehdi Idir, janvier 2020 © Getty / Stephane Cardinale - Corbis / Contributeur

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan, Tom Villa et Paul Mirabel !

La série "À nous l'Histoire" se déroule dans un décor de bibliothèque baroque où cinq jeunes acteurs retracent de grands événements historiques, de Jeanne d'Arc à Mai 68 en passant par la bataille de Marignan ou la Chute du Mur de Berlin... Ensemble, ils échangent, s'interrogent et nous font partager leur univers.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Fabrice d’Almeida : historien.

La bande originale de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir

En 1977, Grand Corps Malade écoutait "Hotel Calfironia" des Eagles et Mehdi Idir écoutait "Don't stop it till you get enough" de Michael Jackson.

Grand Corps Malade écoutait "Hotel Calfironia" des Eagles et Mehdi Idir écoutait "Don't stop it till you get enough" de Michael Jackson. En 2009, Grand Corps Malade écoutait "Soleil du Nord" d'Oxmo Puccino et Mehdi Idir écoutait "Hostile Gospel - Part 1 (Deliver us)" de Talib Kweli.

Grand Corps Malade écoutait "Soleil du Nord" d'Oxmo Puccino et Mehdi Idir écoutait "Hostile Gospel - Part 1 (Deliver us)" de Talib Kweli. En 2018, Grand Corps Malade écoutait "Helsinki" de Dinos et Mehdi Idir écoutait "That's my people" de Suprême NTM.

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !