Géraldine Nakache et Vincent Desagnat sont les invités de La Bande Originale à l'occasion de la sortie au cinéma des "Aventures de Spirou et Fantasio".

Géraldine Nakache / Vincent Desagnat © Getty / Pascal Le Segretain / Laurent Viteur

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Tom Villa et Marina Rollman.

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le Comte de Champignac, inventeur aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche. En compagnie de Seccotine, journaliste rivale de Fantasio, et de SPIP, petit écureuil espiègle, ils sont entrainés dans une poursuite effrénée entre l’Europe et l’Afrique. Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe pour sauver Champignac… et accessoirement le reste du monde !

Serge Honorez, directeur éditorial et de la création des éditions Dupuis, viendra nous parler du personnage de Spirou.

La bande originale de Géraldine Nakache et Vincent Desagnat en 2 dates :

"Rockit", Herbie Hancock

"Pas de place pour les traîtres", La Cliqua

