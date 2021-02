Ce matin nous recevons l'écrivain Tahar Ben Jelloun pour son nouveau roman "Le miel et l'amertume", paru chez Gallimard.

Tahar Ben Jelloun © Getty

L'intrigue du nouveau roman de Tahar Ben Jelloun "Le miel et l'amertume" se déroule au début des années 2000, à Tanger. Un pédophile abuse de jeunes filles en leur faisant miroiter la publication de leurs poèmes dans son journal. Il agit en toute impunité, sans éveiller le moindre soupçon.

Tahar Ben Jelloun raconte l’histoire de Samia, une jeune fille de seize ans, qui est l’une des victimes de ce pédophile. Elle ne se confie pas à ses parents, mais consigne tout dans son journal intime, qu’ils découvriront bien après son suicide. Cette tragédie va faire basculer les parents de Samia dans un désordre qui révèlera leurs lâchetés et leurs travers.

Muriel Salmona : psychiatre, spécialisée en traumatologie et victimologie, présidente de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie. Auteure du « Livre noir des violences sexuelles » paru chez Dunod.

La bande originale de Tahar Ben Jelloun

En 1983, Tahar Ben Jelloun écoutait "My House" de Lou Reed.

En 1990, Tahar Ben Jelloun écoutait "Sunny side of the street" de The Pogues.

En 2000, Tahar Ben Jelloun écoutait "Falling in love again" de Brian Ferry.

En 2009, Tahar Ben Jelloun écoutait "Résidents de la République" d'Alain Bashung.

