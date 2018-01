Michèle Laroque et Françoise Fabian sont les invitées de La Bande Originale pour nous présenter "Brillantissime" en salles dès demain. Jacob Banks sera en live avec trois titres.

Françoise Fabian et Michèle Laroque © AFP / Miguel Medina / Xavier Leoty

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Frédérick Sigrist.

Michèle Laroque et Françoise Fabian sont les invitées de La Bande Originale pour nous présenter "Brillantissime" réalisé par Michèle Laroque en salles dès demain.

Le film : Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix que celui de se reconstruire... et ce n’est pas simple avec une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales.

Jacob Banks sera en live pour trois titres : Chainsmoking, Unknown to you et la reprise de "Feels" de Calvin Harris.

La bande originale de Michèle Laroque et Françoise Fabian en 2 dates :

"Tu t'laisses aller", Charles Aznavour

2012 : "Happy", Pharrell Williams

"Mistral Gagnant", Renaud

