Ce matin, nous recevons le photographe et président de la Fondation GoodPlanet Yann Arthus Bertrand pour le programme : « Des posters éducatifs pour sensibiliser aux Objectifs de Développement Durable »

Yann Arthus-Bertrand en studio © Radio France

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Gérémy Credeville

La Fondation GoodPlanet propose des posters éducatifs pour sensibiliser aux Objectifs de Développement Durable qui s’adressent à tous les élèves et les enseignants.

Ces posters sont mis à disposition des classes à travers toute la France. Réalisés à partir des clichés de Yann Arthus Bertrand ils illustrent chacun un des 17 objectifs de développement durable définis par le Programme de développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU.

Elliot Lepers militant environnemental et féministe, cofondateur de "Le Mouvement" pour défendre le bien commun, faire pression sur les décideurs, et gagner des batailles dans la loi et l'opinion.

La bande originale de Yann Arthus Bertrand

1981 : "SOS d’un terrien en détresse" de Daniel Balavoine

1992 : « Don't Let the Devil Ride » de Liz Mac Comb "Message in a bottle" de Police

2009 : Bande originale de « Home » d'Armand Amar

