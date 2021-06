Ce matin, nous recevons la comédienne Sandrine Kiberlain et le scénariste, réalisateur et acteur Bruno Podalydès pour le film "Les 2 Alfred", réalisé par Bruno Podalydès, en salles à partir du 16 juin.

Sandrine Kiberlain entourée de Denis et Bruno Podalydès dans "Les deux Alfred" © Why Not Productions

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Fanny Ruwet !

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème : The Box, la start-up très friendly qui veut l'embaucher à l'essai a pour dogme : « Pas d'enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre va donc devoir donc mentir...

Anne-Sophie Moreau : rédactrice en chef de "Philonomist", le média de "Philosophie magazine" dédié au monde du travail, de l'entreprise et de l'économie.

La bande originale de Sandrine Kiberlain et Bruno Podalydès

En 1993, Sandrine Kiberlain écoutait "Je suis moi" de Françoise Hardy" et Bruno Podalydès écoutait "Le Zèbre" d'Alain Souchon (bande originale du film de Jean Poiret du même nom).

En 1997, Sandrine Kiberlain écoutait "S'il suffisait d'aimer" de Céline Dion et Bruno Podalydès écoutait "Three Sisters" des Nits.

En 2013, Sandrine Kiberlain écoutait la bande originale composée par Georges Delerue pour "la nuit américaine » de François Truffaut et Bruno Podalydès écoutait "On s'en fout" de Carmen Maria Vega.

