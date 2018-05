Dany Laferrière est l'invité de La Bande originale aujourd'hui et le groupe Shake Shake Go sera en live dans l'émission !

Dany Laferrière à Montréal pour le lancement de Autoportrait de Paris avec Chat © AFP / David Himbert / Hans Lucas

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Alison Wheeler.

Dany Laferrière est invité de La Bande originale, il vient nous parler d'Autoportrait de Paris avec chat, son nouveau roman dessiné.

Shake Shake Go sera en live pour trois titres : "Dinosaur", et la reprise de "Thinking out Loud" d'Ed Sheeran.

Retrouvez les dates des concerts de Shake Shake Go ICI.

La bande originale de Dany Laferrière en quelques dates :

►► Retrouvez la bande Originale sur notre page Facebook avec toutes les photos et informations des émissions !

Pour assister aux émissions, réservez ICI.