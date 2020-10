Ce matin, nous recevons Akhenaton et Shurik'n du groupe de rap IAM pour l'ouvrage "Entre la pierre et la plume", publié chez Stock.

Akhenaton et Shurik'n en septembre 2013 en concert au Stade de France © AFP / PIERRE ANDRIEU

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan, Alexis le Rossignol, Maïa Mazaurette et Tom Villa !

Shurik'n et Akhenaton viennent nous parler de l'ouvrage "Entre la pierre et la plume" paru chez Stock : pour la première fois en trente ans de carrière, le groupe de rap IAM signe un livre témoignage sur son parcours.

Les cinq membres de ce groupe mythique de rap français, Akhenaton, Shurik'n, Kheops, Imhotep et Kephren nous racontent leur vision de Marseille, du rap, et nous parlent aussi de cinéma, de racisme, de l'Asie, de l'Egypte, ou encore des injustices et de l'exclusion...

Mehdi Maïzi, responsable de la stratégie éditoriale autour du Hip Hop pour la plateforme de streaming Apple Music en France.

La bande originale d'Akhenaton et Shurik'n :

En 1988, Akhenaton écoutait "I ain’t no joke” d'Eric B. & Rakim et Shurik'n écoutait "Street Dance" de Break Machine.

En 1993, Akhenaton et Shurik'n écoutaient "Can it be all so simple" de Wu-Tang Clan

En 2000 , Akhenaton écoutait "Left and Right" de D'Angelo et Shurik'n écoutait"Follow The leader" d'Eric B & Rakim.

En 2008, Akhenaton écoutait "Never give you up" de Raphaël Saadiq et Shurik'n écoutait "I feel good" de James Brown

