Ce matin, nous recevons la comédienne Muriel Robin pour la comédie "I love you coiffure", qui sera diffusée sur TF1.

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Morgane Cadignan, Daniel Morin, Tanguy Pastureau et Gérémy Crédeville !

Aujourd'hui, l'humoriste et comédienne Muriel Robin nous présente la première fiction qu'elle a réalisée, "I love you coiffure", dans laquelle elle tient le rôle principal. Cette fiction qui sera diffusée sur TF1 le lundi 21 décembre à 21h05 revisite les sketches les plus connus de Muriel Robin ("l'addition", "le salon de coiffure"...) et rassemble une cinquantaine de personnalités : Nikos Aliagas, Carole Bouquet, Thierry Ardisson, Pierre Palmade, Mimie Mathy...

La bande originale de Muriel Robin

En 1981, Muriel Robin écoutait "Let the music play" de Barry White

