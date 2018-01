Isabelle Carré et Bruno Solo seront sur la scène du Théâtre de l'Atelier avec "Baby ", et nous en parle dans La Bande Originale.

Isabelle Carré et Bruno Solo © AFP / Xavier Leoty

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et

Isabelle Carré et Bruno Solo seront sur la scène du Théâtre de l'Atelier avec "Baby " à partir du 25 janvier, et nous en parle dans La Bande Originale.

Hélène Vincent mise en scène

avec Bruno Solo, Isabelle Carré, Camille Japy, Vincent Deniard, Cyril Couton

L’histoire commence par une annonce dans le journal d’un couple à la recherche d’un enfant à adopter. Rachel et Richard ont une vie aisée à Los Angeles. Ils ont tout pour être heureux, sauf qu’ils ne peuvent pas avoir d’enfant. Wanda et All habitent en Louisiane dans une caravane. Amoureux mais pauvres parmi les pauvres, ils mènent une vie de misère avec leurs quatre enfants et un cinquième en route. Découvrant l’annonce, ils sont prêts à abandonner ce bébé à naître pour nourrir le reste de la famille. Les deux couples tentent de trouver un arrangement mais les différences de classe créent des tensions inexorables.

Jane Anderson écrit The Baby Dance en 1992. Jamais tout noir ou blanc, le portrait de chaque couple révèle une histoire touchante. Baby aborde des sujets graves comme la pauvreté, le manque, la différence sociale et le pouvoir de l’argent avec réalisme et aussi un humour tout en finesse...

On connaît Hélène Vincent la comédienne, notamment dans le film d’Etienne Chatiliez, La Vie est un long fleuve tranquille, pour lequel elle obtint le prix de la meilleure actrice dans un second rôle. C’est aussi une metteure en scène d’une vingtaine de spectacles, et une enseignante dans plusieurs théâtres de Strasbourg à Marseille en passant par la Bretagne. Avec un casting de premier choix, Hélène Vincent, séduite par le texte émouvant de _Jane Anderson_, dirige des couples très ancrés dans leur réalité. Elle va droit au cœur en recherchant l’émotion la plus juste pour parler de la vie en général et de l’amour en particulier.

Alexandre Urwicz, président de l’Association des Famille Homoparentales, viendra nous parler de la GPA et de la PMA en France.

La bande originale d'Isabelle Carré et Bruno Solo en 2 dates :

"Une femme avec une femme", Mecano

"Don't speak", No doubt

►► Retrouvez la bande Originale sur notre page Facebook avec toutes les photos et informations des émissions !

Pour assister aux émissions, réservez ICI.