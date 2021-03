Ce matin, nous recevons le comédien Thierry Lhermitte pour nous parler des actualités de la Fondation pour la Recherche Médicale dont il est le parrain.

Thierry Lhermitte au micro de France Inter, dans l'émission "Grand Bien Vous Fasse", pour sa chronique santé , février 2018 © Radio France / France Inter (Capture écran)

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan, Fanny Ruwet et Alexis le Rossignol !

Le 14 avril 2020, Thierry Lhermitte avait lancé une collecte pour la Fondation pour la Recherche Médicale en faveur de la recherche contre la Covid-19 et les virus émergents. Il revient aujourd'hui pour nous faire part des actualités de cette Fondation. En douze mois, plus de 6 millions d'euros ont été investis pour faire avancer ces recherches et 35 projets ont pu être financés, dont 14 qui ont déjà abouti à des découvertes.

Bruno Canard : spécialiste des coronavirus, directeur de recherche au CNRS et responsable de l’équipe « Réplicases virales : structure, mécanisme et drug-design », dans le laboratoire « Architecture et fonction des macromolécules biologiques » de Marseille.

La bande originale de Thierry Lhermitte

En 1965, Thierry Lhermitte écoutait "Colours" de Donovan.

Thierry Lhermitte écoutait "Colours" de Donovan. En 1998, Thierry Lhermitte écoutait "La Fiesta" de Patrick Sébastien et "Le premier jour du reste de ta vie" d'Etienne Daho.

Thierry Lhermitte écoutait "La Fiesta" de Patrick Sébastien et "Le premier jour du reste de ta vie" d'Etienne Daho. En 2007, Thierry Lhermitte écoutait "Fous ta cagoule" de Fatal Bazooka.

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !