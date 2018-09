Aujourd'hui dans la Bande Originale on parle de la pièce "Hard", mise en scène par Nicolas Briançon et avec François Vincentelli, au Théâtre de la Renaissance à partir du 2 octobre. A leurs côtés, la chanteuse HollySiz interprètera 3 titres en live !

L'acteur belge François Vincentelli, est à l'affiche de la pièce la pièce "Hard", au Théâtre de la Renaissance à partir du 2 octobre (mise en scène Nicolas Briançon) © Maxppp / Frédéric Charmeux

Aujourd'hui dans la bande originale : l'acteur et metteur en scène Nicolas Briançon, et le comédien François Vincentelli ! À partir du 2 octobre au Théâtre de la Renaissance, Nicolas Briançon présente Hard, une pièce sur l'industrie pornographique adaptée de la série de Cathy Verney diffusée sur Canal+. François Vincentelli y joue aux côtés de Claire Borotra, Nicole Croisille, Charlie Dupont, Isabelle Vitari et Stephan Wojtowicz.

Hard / Théâtre de la Renaissance

La Bande Originale de Nicolas Briançon :

En 1978, il avait 16 ans et il écoutait "Reste" d'Aznavour

En 1995, il écoutait "San Quentin" de Johnny Cash

En 2010 : "Sarah" de Ray Lamontagne

La Bande Originale de François Vincentelli

A 16 ans, en 1987, il écoutait "Mardi gras" des VRP

En 1998, il écoutait "A Catena" de Chjami Aghjalesi

En 2010 : "Toxic" par Yael Naim

En live

La chanteuse HollySiz interprète deux titres de son deuxième album Rather than talking paru en janvier 2018 : "Boy" et "Karma". Elle nous offre également une reprise de Michael Jackson : "Man in the mirror".

Fin octobre, elle repartira sur les routes pour une tournée dans toute la France : le 27 octobre à Épinal, le 2 novembre à Vannes, le 3 novembre au Havre, le 8 novembre à Grenoble, le 9 novembre à Monaco... Plus de dates ici.

