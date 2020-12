Ce matin, nous recevons la comédienne Valérie Bonneton et le comédien Guillaume de Tonquédec pour la diffusion d'un nouvel épisode de la série "Fais pas ci, fais pas ça" : "Y aura t-il de la neige à Noël ?"

Vendredi 18 décembre, sur France 2, la série "Fais pas ci, fais pas ça" revient avec un épisode spécial Noël : "Y aura-t-il Noël à Noël ?", réalisé par Michel Leclerc.

Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec qui incarnent l'inséparable couple Lepicq nous présentent aujourd'hui ce nouvel épisode. Cette année, rompant avec la sacro-sainte tradition de Noël, ils comptent passer les fêtes sans leurs enfants, à Las Vegas, pour assister à un concert de Céline Dion. De leur côté, les Bouley veulent imposer à leur progéniture un Noël sobre et écologique. Mais la révolte gronde chez les enfants Bouley et Lepicq, qui exigent un Noël à l'ancienne...

La bande originale de Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec

En 1989, Valérie Bonneton écoutait "Mrs Robinson" de Simon & Garfunkel et Guillaume de Tonquédec écoutait "Don't stop me now" de Queen.

Valérie Bonneton écoutait "le carnaval des animaux" de Camille Saint-Saëns et Guillaume de Tonquédec écoutait "Absolute beginners" de David Bowie. En 2013, Valérie Bonneton écoutait "Respect" d'Aretha Franklin et Guillaume de Tonquédec écoutait "Hallelujah" de Haendel, extrait du Messie.

