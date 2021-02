Ce matin, nous recevons la journaliste et essayiste Ariane Chemin pour la bande dessinée "Patient zéro" parue aux éditions Glénat.

Dans "Patient zéro", une bande dessinée aux allures de polar illustrée par Nicoby, le journaliste Renaud Saint-Cricq et les grandes reporters du "Monde" Ariane Chemin et Raphaëlle Bacqué livrent une enquête détaillée sur les débuts de la contamination par le Covid en France. Malades, familles, soignants, élus, chercheurs, racontent la panique, les ratés et la mobilisation face à ce virus qui a bouleversé la vie des français.

Luc Périno : médecin, écrivain et essayiste, diplômé de médecine tropicale et d'épidémiologie. Il est auteur de "Patients zéro - Histoires inversées de la médecine" aux éditions La Découverte.

La bande originale d'Ariane Chemin

En 1984, Ariane Chemin écoutait « Week-end à Rome« d’Etienne Daho.

En 1995, Ariane Chemin écoutait « Leysh Nat Arak » de Natacha Atlas.

En 2007, Ariane Chemin écoutait « U-turn (Lili) » de Aaron.

En 2015, Ariane Chemin écoutait « Christine« de Christine & the Queen.

