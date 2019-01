Vincent Dedienne est notre invité ce matin pour la pièce "Ervart ou les derniers jours de Frédéric Nietzsche" au Théâtre du Rond-Point

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Frederick Sigrist et Alexis Le Rossignol

Synopsis de "Ervart ou les derniers jours de Frédéric Nietzsche" au Théâtre du Rond-Point

Nietzsche va effectuer un numéro de claquettes.

Ervart se croit cocu, la paranoïa explose dans sa société d’aristocrates. Ondes de choc jusqu’au plateau de théâtre où tout dérape. Vincent Dedienne incarne la dinguerie salvatrice d’un dément éclairé à la tête d’un défilé de monstres.

La folie s’empare d’un homme et le monde entier vacille. La paranoïa d’Ervart explose dans sa société d’aristocrates. La région et le pays tremblent, ondes de choc jusqu’au plateau de théâtre où tout dérape. Ervart se croit cocu, il en souffre et en jouit. Il rue dans les brancards d’un pays trop tranquille, il en fracasse tous les tabous. Son délire prend vie sur scène, et avec lui sa femme, ses amants, vrais ou faux. Un précepteur zoophile, agent des services secrets, tombe amoureux d’un cheval de Troie. Le majordome du domaine familial sauve les apparences autant qu’il peut et une comédienne cherche un rôle quand une troupe anglaise traverse le plateau parce qu’elle s’est trompée de pièce. Avec Ervart ou les derniers jours de Frédéric Nietzsche, Hervé Blutsch, auteur dada contemporain, part en guerre contre la pensée étriquée et les usages policés, et compose un chant d’amour au théâtre.

+ Géraldyne Prévot Gigant, psychopraticienne et auteure viendra nous parler de la jalousie. Elle a publié "Le Grand amour, se préparer à la rencontre" (Odile Jacob) et "Ecoute les signes que la vie t'envoie" (Leduc)

La bande originale de Vincent Dedienne

