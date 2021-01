Les comédiens et animateurs Michaël Youn et Vincent Desagnat nous présentent ce matin leur émission "Le Morning Night" qui sera diffusée le 19 janvier sur M6.

Vingt ans après le "Morning Live", Michaël Youn a fait son retour sur M6 au printemps dernier avec l'émission "Le Morning Night". Le 19 janvier, à 21h05, il reviendra avec Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine pour un second volet du "Morning Night", en compagnie de Jamel Debbouze, Jenifer, BigFlo et Oli... Au programme : des sketches, des parodies, des jeux, des défis...

La bande originale de Michaël Youn et Vincent Desagnat

, Vincent Desagnat écoutait "Dreamer" de Supertramp et Michaël Youn écoutait "Stairway to Heaven" de Led Zeppelin. En 2003/2004, Vincent Desagnat écoutait "The Dude" de Quincy Jones et Michaël Youn écoutait "Without me" d'Eminem.

