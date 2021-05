Ce matin, nous recevons la comédienne et metteuse en scène Catherine Hiegel et Jean Robert-Charrier, le directeur du Théâtre de la Porte Saint-Martin et directeur artistique du Festival d'Anjou pour nous parler de ce festival qui se déroulera du 9 juin au 2 juillet.

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Guillermo Guiz !

Cette année, la nouvelle programmation du Festival d'Anjou met l'accent sur la mise en scène avec 17 spectacles exceptionnels.

Au programme, Catherine Hiegel, Jane Birkin, Michel Fau, Edouard Baer, Zabou Breitman, Fabrice Luchini viendront présenter leur pièce ou faire vivre aux spectateurs une véritable expérience théâtrale.

Le festival se déroulera du 9 juin au 2 juillet et la billetterie en ligne ouvrira dès le 19 mai à 10h00.

La bande originale de Catherine Hiegel et Jean Robert-Charrier

En 2007, Catherine Hiegel écoutait "La solitude ca n'existe pas" de Gilbert Bécaud et Jean Robert-Charrier écoutait "Septembre" de Barbara.

En 2012, Catherine Hiegel écoutait "La Marche pour la cérémonie des turcs" de Lully et Jean Robert-Charrier écoutait "Blood and Honey" d'Amanda Lear.

En 2016, Catherine Hiegel écoutait "Lo Dudo" par Agnès Jaoui et Jean Robert-Charrier écoutait "Une femme avec toi" de Nicole Croisille.

