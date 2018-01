Kyan Khojandi est à l'affiche de "Sugarland" de Damon Gameau en salles à partir du 22 janvier, et vient nous le présenter ce matin.

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Tom Villa et Marina Rollman.

Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est dépendante. Comment cet aliment a pu s’infiltrer, souvent à notre insu, au cœur de notre culture et de nos régimes ? Damon Gameau se lance dans une expérience unique : tester les effets d’une alimentation haute en sucre sur un corps en bonne santé, en consommant uniquement de la nourriture considérée comme saine et équilibrée. A travers ce voyage ludique et informatif, Damon souligne des questions problématiques sur l’industrie du sucre et s’attaque à son omniprésence sur les étagères de nos supermarchés ! SUGARLAND changera à tout jamais votre regard sur votre alimentation.

Stéphane Horel, journaliste d'investigation, viendra nous parler des lobbys de l’industrie alimentaire.

La bande originale de Kyan Khojandi en 3 dates :

