Ce matin le réalisateur Bertrand Bonello et le comédien Pio Marmaï sont les invités de la Bande Originale pour nous parler du festival de Gerardmer qui se déroulera en ligne du 27 au 31 janvier.

Cette année, la 28ème édition du festival international du film fantastique de Gérardmer se déroulera intégralement en ligne, du 27 au 31 janvier. On retrouvera dans cette nouvelle édition la totalité des sections du festival : la compétition et ses enjeux artistiques, des avant-premières en exclusivité, Rétromania et ses films cultes, des courts-métrages, des rencontres avec des metteurs en scène... Le réalisateur Bertrand Bonello présidera le Jury des longs-métrages, le comédien Pio Marmaï celui des courts-métrages, et le public pourra voter pour son film préféré et décerner un son prix comme chaque année.

Bruno Barde : directeur du festival international du film fantastique de Géardmer, du cinéma américain de Deauville et du film policier de Beaune.

En 1984/1986, Bertrand Bonello écoutait "Armagideon Time" du groupe The Clash, et Pio Marmaï écoutait "Still loving you" de Scorpions.

