Ce matin, nous recevons Valérie Donzelli et Stéphane Brizé pour le Champs Elysées Film Festival et le musicien et chanteur Adam Naas sera en live !

L'actrice, scénariste et réalisatrice Valérie Donzelli à Cannes, pendant le Festival, le 25 mai 2019. © AFP / Loïc VENANCE

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Guillermo Guiz

La 8e édition du Champs Elysées Film Festival aura lieu à Paris du 18 au 25 juin. C'est le rendez-vous incontournable pour découvrir le meilleur du cinéma indépendant français et américain. Valérie Donzelli préside le jury courts métrages et Stéphane Brizé préside le jury longs métrages.

+ Adam Naas sera en live pour nous présenter 2 titres de son "love album" : "Shalalalove" "Please Come Back To Me" ainsi qu'une reprise : "My way"

La bande originale de Valérie Donzelli et Stéphane Brizé

