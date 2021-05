Ce matin, nous recevons la comédienne Emmanuelle Devos et le comédien et humoriste Vincent Dedienne pour le film "L'Etreinte" de Ludovic Bergery, en salles dès le 19 mai !

Emmanuelle Béart et Vincent Dedienne © Moby Dick Films

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Marina Rollman !

Après avoir perdu son mari, Margaux commence une nouvelle vie. Elle s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’Université pour reprendre des études de littérature. Mais rapidement, elle ressent le besoin d’autres émotions. Elle part en quête d’amour, au risque de s’y perdre...

Marie-Frédérique Bacqué : est docteure en psychologie et professeure de psychopathologie clinique à l'Université de Strasbourg. Elle a écrit de nombreux ouvrages sur le deuil et la mort : "Apprivoiser la mort" aux éditions Odile Jacob et "Le Deuil" dans la collection "Que sais-je ?"

La bande originale d'Emmanuelle Béart et Vincent Dedienne

Emmanuelle Béart écoutait "Formidable" de Stromae et Vincent Dedienne écoutait "I wanna be you again" de The Two. En 2020, Emmanuelle Béart écoutait « Murder Most Foul » de Bob Dylan et Vincent Dedienne écoutait "Je te sens venir" de Juliette Armanet.

