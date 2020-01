Ce matin nous recevons les comédiens Alice Taglioni et Benjamin Lavernhe pour le film « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part » en salles le 22 janvier

Alice Taglioni à L'Elysee Biarritz © Getty / Aurelien Meunier

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Tom Villa et Marina Rollman

Adapté d'un recueil de nouvelles écrites par Anna Gavalda, "Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part" se déroule dans une belle maison familiale, à la fin de l’été, où Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion.

Nicole Prieur, philosophe et psychothérapeute, auteure de nombreux ouvrages sur les relations familiales comme "Petits règlements de compte en famille", et "La famille, l’argent, l’amour"… tous deux parus aux éditions Albin Michel. Son dernier livre "L_’_hypnose pour tous, une autre voie pour alléger sa vie de famille et de couple"est paru aux éditions Payot.

La bande originale d'Alice Taglioni et Benjamin Lavernhe

En 1997 : Alice Taglioni écoute The Verve "Bitter sweet symphony" et Benjamin Lavernhe écoute Prodigy "Smack my bitch up"

