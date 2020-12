Ce matin, nous recevons le chanteur, musicien et auteur Mathias Malzieu pour le livre "Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse", paru dans la collection L'Iconopop !

Mathias Malzieu en août 2020 © Maxppp / Eric Ottino

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Morgane Cadignan, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Guillermo Guiz et Alexis le Rossignol !

Aujourd'hui, Mathias Malzieu, le chanteur du groupe Dyonisos vient nous présenter son dernier ouvrage, "Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse", l'histoire d'une fée qui enlève ses ailes avant d'aller se coucher et d'un apprenti poète qui fait la vaisselle... Cela ressemble à un rêve et pourtant tout est vrai. C'est l'histoire d'un coup de foudre inespéré, quand tout est surprise et devient métamorphose...

Daria Nelson, artiste plasticienne, photographe, co-autrice du livre "Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse"

La bande originale de Mathias Malzieu

En 1980, Mathias Malzieu écoutait "Rock around the clock" de Bill Haley

En 1991, il écoutait "Smell like teen spirit" de Nirvana

En 1996, il écoutait "Wand'rin Star" de Lee Marvin

En 2005, il écoutait "What's a girl to do" de Bat for lashes

En 2013, il écoutait "Song two" de Blur

En 2014, il écoutait "Henry Lee" de Nick Cave et PJ Harvey

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !