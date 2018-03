Hafsia Herzi et Shaïn Boumedine sont à l'affiche du dernier film d'Abdellatif Kechiche, "Metkoub my love : canto uno" en salles le 21 mars, et viennent en parler dans La Bande Originale.

Hafsia Herzi (g) Shaïn Boumedine (c), et Alexia Chardard au Festival de Venise © AFP / Matteo Chinellato/NurPhoto

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Frédérick Sigrist, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Gérémy Crédeville.

Emna Mrabet, réalisatrice, auteur de « Le cinéma d’Abdellatif Kechiche, prémisses et devenir » (Ed. Riveneuve), viendra nous parler du cinéma d’Abdellatif Kechiche.

La bande originale d' Hafsia Herzi et Shaïn Boumedine en quelques dates :

