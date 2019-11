Ce matin, nous recevons Marlène Jobert pour “Le Livre de la jungle” : une édition augmentée d'une interprétation audio assurée par elle-même et Eva Green (paru aux éditions Glénat).

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Gérémy Crédeville

Le grand classique de Rudyard Kipling Le Livre de la jungle, revisité et augmenté d'une narration sonore par Marlène Jobert, et interprété à deux voix par Marlène Jobert et Eva Green (aux éditions Glénat)

+ Laure Granbesançon, productrice du podcast natif Les Odyssées sur France Inter

La bande originale de Marlène Jobert

: "Girl from the north country" de Bob Dylan et Johnny Cash 1989 : Joe Cocker "You can't leave your head on"

