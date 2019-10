Ce matin, Leila et Daniel reçoivent la comédienne et chanteuse Izïa Higelin pour le film "Debout sur la montagne" en salles le 30 octobre et pour son dernier album "Citadelle"

Izia Higelin en octobre 2019 © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

La bande du jour : Tanguy Pastureau, Frédérick Sigrist et Tom Villa

_Dans le film "_Debout sur la montagne" Izïa Higelin interprète le rôle de Bérénice qui retrouve ses 2 frères dans leur village d'enfance 15 après l'avoir quitté.

Izia nous offrira également un titre en live extrait de son dernier album Citadelle

Izia sera en tournée en France à partir du 8 novembre, toutes les dates de tournée ici

La bande originale d'Izïa Higelin

1990 : Nirvana « Smells like teen spirit » et « Ballade pour Izia » de Jacques Higelin

: « Hysteria » de Muse 2013 : Arctic Monkeys « R.U Mine »

