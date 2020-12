Ce matin, nous recevons le dessinateur Jul pour ses bandes-dessinées "Silex and the city, la dérive des confinements" (Dargaud) et Lucky Luke : "Un cow-boy dans le coton"

Aujourd'hui, le dessinateur Jul vient nous présenter deux nouvelles bandes-dessinées parues chez Dargaud. Dans la première, "Silex and the city, la dérive des confinements" (tome 9), il nous raconte les débuts de la plus grande épidémie de la Préhistoire : l'épidémie de Lascauvid 19... Les autorités de la vallée décident d'imposer un confinement général et tout le Paléolithique est mis à l'arrêt. La famille Dotcom va devoir échapper à ce virus...

La deuxième bande-dessinée, illustrée par Achdé, est un Lucky Luke dont Jul a écrit le scénario, d'après l'univers de Morris. Dans "Un Cow-boy dans le coton", Lucky Luke se retrouve bien malgré lui propriétaire d'une immense plantation de coton en Louisiane. Accueilli par les grands planteurs blancs comme l'un des leurs, Lucky Luke va devoir se battre pour redistribuer cet héritage aux fermiers noirs.

La bande originale de Jul

En 1986, Jul écoutait "Fresh" du groupe Kool & The Gang

En 2000, il écoutait la reprise de la chanson "Ne me quitte pas" par Yuri Buenaventura

En 2005, il écoutait "The Magic key" de One T Cool T

En 2009, il écoutait "O trem das onze" de Adoniran Barbosa

