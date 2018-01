Charles Berling est l'invité de La Bande Originale. Il sera sur la scène du théâtre Antoine pour "Art" de Yasmina Reza à partir du 30 janvier, et vient nous en parler. Ibeyi sera en live pour trois titres.

Charles Berling, cérémonie des Molières 2016 © AFP / François Guillot

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Guillermo Guiz.

Charles Berling est l'invité de La Bande Originale. Il sera sur la scène du théâtre Antoine pour "Art" de Yasmina Reza à partir du 30 janvier, et vient nous en parler.

Ils sont trois amis.

Ils se nomment : Marc, Serge et Yvan.

Ils sont amis depuis trente ans jusqu’au jour où Serge achète un tableau entièrement blanc (si on cligne les yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux…).

Serge présente à Marc son acquisition.

Marc contemple l’œuvre et s’enquiert de son prix.

Cette scène anodine est le point de départ d’un « cataclysme » entre les trois amis.

Le saviez-vous ?

Ecrite en 1994 et traduite dans une quarantaine de langues, la pièce « Art » de Yasmina Reza a été jouée et primée dans le monde entier.

Elle a fait l’objet de productions mémorables dont certaines se jouent encore en répertoire. Elle a obtenu de nombreux prix prestigieux dont le Tony Award de la meilleure pièce aux USA et le Laurence Olivier Award de la meilleure pièce au Royaume Uni​. (Source : site du Théâtre Antoine).

Ibeyi sera en livre pour trois titres : "Away away", "Vale" et la reprise de "Diamond" de Rihanna.

Retrouvez toutes les dates de leur tournée ICI.

La bande originale de Charles Berling en 4 dates :

