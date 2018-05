Zabou Breitman présente la 30ème Nuit des Molières diffusée sur France 2 le samedi 28 mai, et vient en parler dans La Bande Originale. Hyphen Hyphen sera en live pour trois titres.

Zabou Breitman, Festival de Cannes 2018 © AFP / Alberto PIZZOLI

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Frédérick Sigrist.

Zabou Breitman présente la 30ème Nuit des Molières diffusée sur France 2 le samedi 28 mai, et vient en parler dans La Bande Originale.

Hyphen Hyphen sera en live pour trois titres : "Like Boys", "Mama sorry" et la reprise de "Holiday" de Madonna.

La bande originale de Zabou Breitman en 2 dates :

►► Retrouvez la bande Originale sur notre page Facebook avec toutes les photos et informations des émissions !

Pour assister aux émissions, réservez ICI.