Ce matin, nous recevons la comédienne et autrice Hélène de Fougerolles pour son livre "T'inquiète pas, maman, ça va aller", paru aux éditions Fayard.

Il aura fallu dix ans à Hélène de Fougerolles pour accepter la différence de sa fille, atteinte d'un trouble du spectre autistique. Dix ans de fuite, dix ans de combat. Dans son livre autobiographique "T'inquiète pas, maman, ça va aller", elle partage ce chemin de rire et de larmes, de colère, de doutes, de joie et d'amour.

Longtemps, je n’ai pas voulu voir, pas voulu savoir. J’étais dans le déni et la mauvaise foi. J’ai joué à merveille mon rôle d’actrice lumineuse, pétillante et légère. J’avais une double vie : celle à laquelle je voulais croire, et l’autre, celle que je vivais vraiment...

Christophe André : psychiatre et psychothérapeute, spécialiste de la méditation et de la pleine conscience. Il est aussi chroniqueur tous les mardis à 10h13 dans l’émission « Grand bien vous fasse » d’Ali Rebeihi sur France Inter et a écrit de nombreux livres, dont le dernier, co-écrit avec François Lelord, s'intitule "Les nouvelles personnalités difficiles", paru aux éditions Odile Jacob.

La bande originale d'Hélène de Fougerolles

