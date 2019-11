Ce matin, notre invité est Stéphane De Groodt pour son livre “L'ivre de mots” (aux éditions de l'Observatoire)

Le comédien, réalisateur, humoriste et écrivain Stéphane De Groodt au Palais Garnier à Paris, le 20 septembre 2019. © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

Par amour des mots, on sème tant, que la récolte livre parfois quelques pensées fugaces. C'est donc le fruit de cette cueillette que je vous propose ici, en ouvrant le bal par l'exercice de la dédicace. Mais comme il me fallait choisir celui ou celle que je souhaitais honorer de cette tradition littéraire, j'ai choisi de ne pas choisir... C'est ainsi que je dédie ce livre « au Goncourt qui ne l'aura pas, et réciproquement », mais aussi « à Einstein, qui m'a appris à relativiser », « au pain perdu et au plaisir retrouvé », ou encore à ces autres, couchés sur papier au « hasard du je et de l'amour ». En fait, cet ouvrage est dédié à vous. Emois...

+ Bertrand Périer avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation qui enseigne l’art oratoire à Sciences Po, à HEC, et contribue à la formation des participants au programme Eloquentia, qui désigne chaque année le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis.

La bande originale de Stéphane De Groodt

1966 : Simon et Garfunkel "The Sound of Silence"

